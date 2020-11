Traque du Covid-19 dans les eaux usées : "Un outil ultra-puissant pour sortir du stop and go"

Et si la clé d'un deuxième déconfinement réussi et d'une sortie du "stop and go" se trouvait, en partie, dans les canalisations d'eaux usées ? Depuis l'apparition du Covid-19 en Chine, plusieurs études scientifiques ont en effet relevé la présence du nouveau coronavirus dans les selles des patients. A Paris, pour rappel, des quantités infimes de SARS-CoV-2 avaient d'ailleurs été relevées mi-avril sur quatre des vingt-sept points de prélèvement testés. Un mois plus tard, à la mi-mai, plus aucune trace n’était repérable dans les nouveaux prélèvements, une indication logique face à la décrue de l’épidémie due au confinement. De quoi encourager l'Académie de médecine à recommander tout naturellement la surveillance systématique de ce virus et d'autres dans les stations d'épuration de l'Hexagone.

Pouvez-vous nous rappeler le principe de cette traque du virus dans les eaux usées et son intérêt ?

Pr Philippe Amouyel : Lorsqu'on est infecté par ce virus, on va en éliminer par la bouche à un certain moment mais quasiment mille fois plus dans les selles et surtout beaucoup plus précocement. Il est ainsi possible de détecter des traces via les eaux usées jusqu’à six jours avant les premières contaminations. L'analyse de ces eaux est donc un indicateur en temps réel voire avec un coup d'avance. En outre, contrairement à d'autres, ce procédé est un indicateur scientifique non biaisé, c'est-à-dire qu'on a une photo qui couvre toute la population.

Pour vulgariser, tout le monde tire la chasse, donc tout le monde y passe, y compris les asymptomatiques. Ce qui n'est pas le cas quand on calcule l'incidence ou la positivité aujourd'hui par exemple, puisqu'il s'agit alors d'analyser le nombre de sujets positifs. Cela donne une idée de la variation relative mais pas de la fréquence du virus dans la population. Dans le cas des eaux usées, si on voit augmenter le nombre de copies de virus d'un coup, cela ne trompe pas. Et autres points non négligeables, cela coûte moins cher que le dépistage et ça n'implique aucune démarche de la part de la population.