Covid-19 : les trois quarts des Ehpad ont été touchés en 2020

Les trois quarts des 7.500 Ehpad du territoire français ont eu au moins un résident infecté par le Covid-19 en 2020, et un établissement sur cinq a connu un épisode critique de l'épidémie entraînant de nombreux décès, indique cette étude. En outre, plus de trois établissements sur dix (34,4%) ont connu plusieurs épisodes de contaminations en 2020.

Comme pour le reste de la population, ces structures accueillant des personnes âgées vulnérables ont connu deux vagues de contaminations l'an passé. La première au printemps s'est concentrée en Île-de-France, dans le Grand-Est et les Hauts-de-France, où plus de 55% des Ehpad ont signalé un cas parmi les résidents. La seconde vague à partir de septembre a touché plus largement l'ensemble du territoire, occasionnant deux fois plus de contaminations des résidents que la première, est-il détaillé.