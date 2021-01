Covid-19 : le président des urgentistes redoute une troisième vague "fatale" en mars

"Très clairement, on craint cette troisième vague". Le président de Samu-urgences de France, le Dr François Braun, se dit inquiet soulignant que malgré "les mesures prises" le virus continue de circuler "à un niveau élevé" et que et "les mauvaises habitudes du passé sont revenues". Redoutant une nouvelle montée épidémique "fatale" en mars, il estime qu'"on ne va pas être en capacité d'absorber de la même façon cette troisième vague que la première et a fortiori la deuxième".