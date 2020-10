"Trop risqué", des médecins mettent en garde contre les conséquences d'un éventuel reconfinement

Le Pr Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation de l’hôpital Lariboisière à Paris s'oppose également à la mise en place d'un reconfinement ces jours-ci. Il estime qu'il faut donner encore une chance aux mesures intermédiaires qui ne brisent pas totalement la vie sociale et économique. "Nous espérons ne pas devoir recourir au reconfinement généralisé. Nous devons absolument éviter de fermer les écoles et les universités, dans l’intérêt de notre jeunesse", soutient-il également sur LCI.

Dans le même temps, l'espoir de traverser l'automne sans casse est cependant balayé : en quinze jours, la France a brutalement basculé dans la deuxième vague du Covid-19. Une situation qui, selon d'autres experts, ne permet plus d'exclure un éventuel reconfinement. Après l'instauration d'un couvre-feu qui concerne deux tiers des Français, les demandes, de la part de médecins et d'élus, se multiplient en effet pour reconfiner, plus ou moins strictement, le territoire.

"Le mois de novembre sera éprouvant" et "le nombre de morts va continuer d'augmenter", a résumé jeudi le Premier ministre Jean Castex. Le week-end dernier, le nombre de nouveaux cas positifs détectés, qui annoncent les hospitalisations et les décès des semaines à venir, a dépassé la barre des 50.000 en seulement 24 heures, un nouveau record. Ce lundi matin, Jean-François Delfraissy, le président du comité scientifique, a évoqué pour sa part le chiffre de 100.000 cas par jour, en y incluant les cas non diagnostiqués et les formes asymptomatiques.