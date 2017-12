Troubles du sommeil : comment votre salive pourrait vous sauver la vie

Plusieurs marqueurs biologiques de la fatigue et du manque de sommeil peuvent en effet être révélés par notre salive, et non plus notre sang. "Nous avons identifié deux marqueurs, confie le professeur Léger au Parisien. Et, d’ici quelques années, nous aimerions proposer un outil simple d’autoévaluation." C’est-à-dire un test salivaire indiquant votre degré de manque de sommeil. Il permettrait, par exemple, de savoir si vous pouvez ou non prendre le volant de votre voiture.