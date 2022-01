Twitter suspend le compte de Booba après ses propos sur le Covid-19

"Le compte de Booba est temporairement indisponible", peut-on lire sur le profil Twitter du rappeur français. Les tweets de Booba, qui comptabilise plus de 5,6 millions d'abonnés sur le réseau social, ne sont plus visibles depuis ce samedi matin. Et pour cause, Twitter a suspendu temporairement son compte, car certains de ses tweets étaient contraires à la politique du réseau social.

Des internautes ont depuis partagé des captures d'écran des tweets postés par le rappeur vendredi soir. Il se serait notamment exprimé sur la gestion de l'épidémie de covid-19. "Si je comprends bien plus on vaccine, plus on prend des mesures de sécurité et plus on bat des records de contamination ? Je suis largué, en plus j'ai contaminé tous mes potes non vax ils veulent que je me fasse dévax carrément, je leur ai dit on peut pas, vous êtes des fous" a-t-il écrit.