Un an après : quel bilan peut-on tirer du décret sur le don d'organes ?

Il y a un an jour pour jour, un décret a été publié pour rendre le don d'organes automatique en France. Le texte prévoit en effet que tous les Français sont donneurs, sauf s'ils s'y sont opposés par lettre manuscrite ou en ligne sur le registre national des refus. Quel bilan peut-on en tirer ? C'est le thème de notre rubrique "Un an après".



