16 mars 2020, Macron décrète le confinement strict : regardez le JT de ce jour qui a marqué la France

La "fake news" n’en était pas une. Quand, ce matin du lundi 16 mars 2020, au micro de France Inter, elle balaye la rumeur d'un confinement total et immédiat de la France, qui circule depuis la veille, la porte-parole du gouvernement de l’époque, Sibeth Ndiaye, ne sait probablement pas encore qu’elle sera démentie douze heures plus tard par le chef de l’État. Pourtant, alors que la présidence vient elle aussi de réfuter ces on-dit de mise sous cloche imminente, comme celles déjà décidées par l’Italie et l'Espagne, les choses s’accélèrent brusquement.

Plus que jamais depuis le début de la crise du coronavirus, l’inquiétude domine dans l’Hexagone. Deux jours plus tôt, samedi 14 mars, prémices du confinement à venir, l’ex-Premier ministre Édouard Philippe signifie le passage au "stade 3" de l'épidémie, ordonnant par la même occasion la fermeture précipitée, dès minuit, des bars, restaurants, discothèques, et autres lieux publics "non indispensables à la vie de la Nation" - mais pas le report du premier tour des municipales, qui, malgré la polémique, aura bien lieu dimanche 15 mars.