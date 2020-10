Un an de prison et 15.000 euros d'amendes contre les "certificats de virginité"

Jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende. C’est ce qu’encourront les médecins qui délivreront des certificats de virginité, a détaillé, lundi 5 octobre, le ministère de l’Intérieur. Cette sanction est inscrite dans le projet de loi pour lutter contre les "séparatismes". Cette mesure vise à pénaliser ces certificats parfois réclamés avant un mariage religieux. La ministre déléguée en charge de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, a aussi affirmé vouloir élargir les sanctions "aux commanditaires, aux parents, au fiancé".

La ministre souhaite également aller plus loin et lutter contre les mariages forcés. Pour une tierce personne ou une association, "Il sera possible d'alerter l'officier d'état civil lorsqu'il y a un doute qui existe sur le consentement réel au mariage d'une des parties prenantes", a-t-elle expliqué. "L'officier d'état civil aura l'obligation de procéder à un entretien individuel avec les deux futurs époux afin de s'assurer de leur consentement et dès lors qu'il y a un doute, le procureur sera saisi", a ajouté Marlène Schiappa.