C'est le moment de ressortir votre barbecue ou votre plancha : une nutritionniste vous explique comment bien cuire vos grillades

Le barbecue s’invite fréquemment à nos repas d'été. Et en ce week-end ultra-ensoleillé du 21 avril, des milliers de Français vont ressortir leur salon de jardin et leurs grillades. Moment convivial par excellence, le barbecue n’est pourtant pas anodin pour la santé. "Le danger de ce mode de cuisson se trouve dans les graisses qui tombent sur les flammes. Il se dégage alors des composés toxiques", nous expliquait l'été dernier Florence Foucaut, diététicienne et nutritionniste.





En effet, cette cuisson à haute température entraîne l’apparition d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), un composé toxique cancérigène qui se dépose sur les aliments ou est inhalé.





► Quel barbecue choisir ?

Le barbecue vertical est une bonne chose car il évite que les graisses atterrissent sur les braises. Florence Foucaut conseille également "le barbecue électrique, car les graisses tombent dans l’eau". Concernant le barbecue à charbon de bois, l’Anses préconise de préférer l’usage de charbon de bois épuré à du charbon de bois classique.





► Quelle cuisson ?

L’Anses recommande de ne pas dépasser une température de cuisson de 220 degrés. La grille doit être placée à au moins 10 centimètres des braises. Pour limiter le risque, il est possible de respecter certaines règles. "Le mieux est de faire cuire les aliments avec une cuisson lente et de veiller à ce que les flammes ne soient pas trop importantes", selon la nutritionniste. Et de poursuivre : "il est préférable de ne pas mettre la grille trop tôt mais plutôt d’attendre que l’allume-feu se soit consumé avant de placer la viande". Dans tous les cas, ils ne doivent pas être utilisés pour raviver le feu.





Pensez aussi à retourner fréquemment la viande pour que la cuisson soit homogène. L’Anses recommande également "de recouvrir le foyer d’un léger tapis de cendre ou de retirer le gras apparent des viandes". Côté fréquence, la nutritionniste préconise de ne pas en faire plus d’un par semaine.