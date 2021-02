Après s'être fait greffer l'utérus de sa mère, une Française donne naissance à une petite fille

"La mère et l'enfant vont bien", a indiqué le chef de service de gynécologie-obstétrique et de médecine de la reproduction de l'établissement, le Pr Jean-Marc Ayoubi, précisant à l'AFP qu'il s'agit d'une petite fille de 1,845 kg. C'est en mars 2019 que sa patiente avait bénéficié de la première greffe d'utérus française, réalisée par son équipe avec l'utérus d'une donneuse vivante, qui n'était autre que sa mère alors âgée de 57 ans. Née sans utérus, la jeune femme est atteinte du syndrome de Rokitansky (MRKH) aussi appelé "aplasie utéro-vaginale", une maladie rare qui touche en moyenne une fille sur 4500 selon l'association MRKH.

"On attend toujours un an pour être sûr que l'utérus greffé ne soit pas rejeté", souligne le Pr Ayoubi, précisant qu'outre ce facteur, son équipe a été retardée par le premier confinement et l'arrêt de toutes les activités d'Assistance médicale à la procréation (AMP/PMA). "Le premier transfert a eu lieu en juillet dernier et la patiente a été enceinte après ce premier transfert". La naissance s'est déroulée, après 33 semaines de grossesse (7 mois et demi), dans de très bonnes conditions et sans complications notables, selon l'hôpital Foch. Synonyme d'espoir pour les patientes nées sans utérus ou celles auxquelles il a dû être enlevé, cette grossesse représente une alternative expérimentale à la gestation pour autrui (GPA), interdite en France, ou à l'adoption.