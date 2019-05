Un bébé né à 245 grammes a survécu : jusqu'où pourra aller la néonatalogie ?

La rédaction de LCI. Quels sont ces risques majeurs associés à l’extrême prématurité ?





Jean-Christophe Rozé, néonatalogiste : Les anciens prématurés ont des troubles du neuro-développement qui s’associent à quelques difficultés par exemple d’attention ou quand il s’agit de faire plusieurs choses en même temps. Globalement, l’information circule un peu plus lentement dans leur cerveau que dans celui d’un enfant qui s’est développé complètement in utero. Les problèmes commencent en général dès la maternelle.

La plus grande préoccupation, c’est qu’ils ne développent pas de lésion cérébrale et que leur cerveau, qui est très fragile, connaisse une bonne croissance, une bonne maturation. C’est l’élément clé. En outre, il faut que leur tube digestif mature bien, le canal artériel doit notamment se fermer.

En matière pulmonaire, ils ont souvent des difficultés également mais un des grands progrès a été l'administration plus large de surfactant, une substance qu’on a au fond de nos poumons dont manque le prématuré au début. Mais en l’injectant, il y a un risque d’abîmer le poumon donc on fait tout pour ne pas l’abîmer pour éviter une dysplasie broncho-pulmonaire.









La rédaction de LCI. Vous évoquiez des progrès grâce à l'administration plus large du surfactant. Avez-vous d’autres exemples qui ont marqué un tournant pour la prise en charge des prématurés ?





Jean-Christophe Rozé, néonatalogiste : Pour résumer, dans les années 90, on a connu les gros progrès techniques à commencer par l’apport des nouvelles modes de ventilation qui, avec l'administration plus large du surfactant, ont nettement amélioré le problème de mortalité. A titre d’illustration, l’an dernier dans notre établissement, on a enregistré un seul décès parmi la vingtaine de bébés nés à 26 semaines d’aménorrhée. Après s’être concentré sur la mortalité, on s’est plus focalisé sur l’amélioration du développement de l’enfant en soignant mieux la relation mère-enfant , en développant l’allaitement en étant le moins agressifs possible.

L’autre différence, c’est qu’aujourd’hui l’obstétricien croit à cette prise en charge et donc il va mieux préparer l’accouchement, donner des corticoïdes pour mieux préparer les poumons de l’enfant. Auparavant, il était démontré que les médecins étaient pessimistes par rapport au devenir de ces enfants, l’obstétricien en premier lieu. Or on sait qu’en médecine, si vous ne croyez pas à une situation, la personne a moins de chance.

On a également récemment fait des progrès pour remédier à cette peur du handicap et de difficulté développementale. On est train d’évoluer. C’est tout l’objet de la première étude EPIPAGE dans le cadre de laquelle on était intervenus sur des enfants prématurés nés en 2011. Les résultats initiaux à la sortie de la maternité mettaient en évidence qu’en France, nous étions un peu en retard par rapport à d‘autres pays c’est-à-dire dans tous les centres on ne prenait pas en charge ou peu entre 24 et 25 semaines d’aménorrhée. Pour résumer, comme on n’avait pas de bons résultats, on ne proposait pas aux familles la prise en charge comme on ne prenait pas en charge activement on ne préparait pas bien le fœtus à la naissance, donc on n’avait pas de bons résultats et on était ainsi dans un raisonnement circulaire. On s’est posé beaucoup de questions après cette étude, qui ont conduit à prendre en charge de manière plus active ces enfants à 24 semaines un peu partout en France. Et depuis, progressivement, on abaisse le seuil de prise en charge.





La rédaction de LCI. Comment pourrait-on encore améliorer la prise en charge des bébés très prématurés ?

Jean-Christophe Rozé, néonatalogiste : Il y a un élément majeur qu’on a du mal à faire entendre aux autorités, c’est de parvenir à un ratio soignant-soigné extrêmement élevé, c’est-à-dire quasiment une infirmière pour un patient. Actuellement dans la loi c’est une infirmière pour deux patients. Ensuite, tout repose sur un meilleur suivi de ces enfants né prématurés sur le long terme.