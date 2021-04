Un classement trop flatteur, un vaccin qui rend imprudent... nos cinq vérifications de la semaine

C'était LA théorie du complot qui a émergé dès que les laboratoires de Pfizer et de Moderna ont présenté le fonctionnement de leur vaccin. L'injection du vaccin à ARN messager réécrirait l'ADN de ses récipiendaires. Cette fois, c'est même au milliardaire Bill Gates, à qui les mêmes complotistes prêtent l'intention d'injecter des nano-puces 5G au moyen des injections de vaccin, que l'on a prêté cette explication. Sauf que, pas plus qu'à l'automne dernier, les vaccins ARNm ne modifient votre ADN. Cette technologie n'en est tout simplement pas capable. Et d'ailleurs, Bill Gates n'a pas investi dans ces vaccins.

Critiquée pour l'insuffisance de ses politiques publiques en matière environnementale, la France ne ferait pas si mauvaise figure, si l'on en croit la revue MIT Technlogy Review, citée par la ministre Emmanuelle Wargon, qui classe le pays 4e, derrière l'Islande, la Norvège et le Danemark au classement des pays les plus verts au monde. Mais les critères ont de quoi faire lever quelques sourcils sur l'interprétation qu'en fait la ministre : premièrement, le classement ne concerne que 76 pays, contre 195 reconnus par l'ONU. Surtout, ce classement s'appuie pour l'essentiel sur les engagements pris et non les réalisations effectuées par la France en matière de lutte contre le changement climatique. Il souffre également de nombreux biais : les émissions de carbone importées n'y figurent pas, et elles sont rapportées au PIB, et non présentées en valeur absolue.

