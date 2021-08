Une instance a-t-elle été créée "en catimini" pour limiter la liberté d'expression des médecins ?

Que sait-on du texte ? Publiée au Journal officiel, l'ordonnance a également fait l'objet d'explications sur le site gouvernemental "Vie publique". Son objectif ? La mise en place d'une "procédure de certification indépendante de tout lien d'intérêt permettant, à échéances régulières au cours de la vie professionnelle, de garantir le maintien des compétences, la qualité des pratiques professionnelles, l'actualisation et le niveau des connaissances" des professionnels de santé. Un document qui permet, apprend-on par ailleurs, de déterminer "les principes structurants applicables à la certification périodique, dont les modalités d'application seront largement définies par voie réglementaire après concertation avec l'ensemble des parties prenantes". Comme pour toute ordonnance, un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.

S'agit-il de museler les médecins ? Non. L'objectif du futur Conseil national de la certification périodique est présenté ainsi : il doit permettre une "actualisation des connaissances et des compétences", ainsi que l'amélioration "de la qualité des pratiques professionnelles et de la relation avec le patient". Est enfin mentionnée la "prise en compte de la santé individuelle du praticien". L'ordonnance précise par ailleurs la périodicité de cette obligation, "tous les six ans", et dresse une liste des professions concernées. Il s'agit des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, mais aussi des pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues.