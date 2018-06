En France, un enfant sur trente naît grâce à la PMA

Le débat sur l’extension des techniques de PMA (Procréation médicalement assistée) aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules fait rage en France. Les Etats généraux de la bioéthique doivent aider le gouvernement à rédiger un projet de loi sur ce sujet, attendu au Parlement à l'automne. En attendant, l'Institut national d'études démographiques apporte ce lundi 4 juin de nouveaux éléments, pour le moins étonnants.





"En France, en 2018, 1 enfant sur 30 (3,4 %) devrait être conçu grâce à une technique d'AMP, qu'il s'agisse d'une fécondation in vitro (FIV) ou d'une insémination artificielle", écrit Élise de La Rochebrochard, de l’Ined, dans le numéro mensuel de "Population & Sociétés". L'AMP, Assistance médicale à la procréation, est le nom employé par l'Agence de biomédecine en charge de contrôler les dossiers des personnes voulant accéder à ces méthodes. Plus communément appelée PMA (Procréation médicalement assistée), elle a pour but de permettre à un couple qui ne le peut pas d'avoir un enfant, au moyen de différentes techniques médicales.