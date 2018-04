VIDÉO - Un homme reçoit la première greffe de pénis et de scrotum au monde, mais pas de testicules... voici pourquoi

Le patient, qui a requis l'anonymat, peut maintenant marcher. Il devrait pouvoir quitter l'hôpital cette semaine. "C'est vraiment une blessure stupéfiante, pas facile à accepter", a-t-il dit dans un bref communiqué. "Quand je me suis réveillé (après l'opération), je me suis enfin senti plus normal", a-t-il ajouté. Les médecins disent avoir bon espoir que le patient puisse uriner avec son pénis dans les semaines à venir, et qu'il finisse par avoir assez de sensations pour parvenir à une érection. La prostate du patient n'a pas été touchée lors de l'explosion, mais ayant perdu ses testicules, il ne pourra plus éjaculer. L'étendue de ses fonctions sexuelles ne sera connue que d'ici six mois, selon les médecins.