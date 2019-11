Un livre largement distribué explique-t-il pouvoir "traiter" le Sida avec des pierres ?

L'antenne de l'association Act Up dans le Sud-Ouest a partagé ces derniers jours une série de photos via sa page Twitter. Les images montrent les extraits d'un livre intitulé "Ces pierres qui guérissent" dans lequel une gemme, la nébulastone, est présentée pour ses nombreuses vertus. Elle serait en effet capable d'aider à "traiter l'herpès, la bronchite et le syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)".

Act Up souligne dans son tweet que le "bouquin" est "disponible à la Fnac, chez Cultura, chez Leclerc", mais aussi dans les librairies Gibert Joseph.