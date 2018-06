Un nouveau concept pour le traitement du cancer des muscles chez les enfants

L'ASCO, le plus grand congrès mondial sur le cancer, se tient du 1er au 5 juin 2018 à Chicago. Les chercheurs y présentent beaucoup de nouveautés. Parmi elles, un concept pour traiter un cancer qui touche les muscles des enfants. Il s'agit de prolonger la chimiothérapie de six mois mais avec des doses plus légères. Déjà testée dans une centaine de centres européens, cette nouvelle stratégie thérapeutique a permis de gagner 13% de survie.



