Un ovaire artificiel, nouvel espoir pour les femmes survivantes d'un cancer

En effet, si la chimiothérapie permet à de nombreuses femmes de vaincre le cancer, ses rayons restent nocifs pour le corps. D’après Nasrine Callet, gynécologue oncologue à l’institut Curie, contactée par LCI, "les différentes drogues présentes dans les chimiothérapies endorment les ovaires, de façon réversible, ou définitive. Mais cela provoque toujours des problèmes d’ovulation." Elle ajoute que "tout traitement de cancer peut altérer la fertilité et créer des déséquilibres dans le système reproducteur." Que ce soit la chimiothérapie, la radiothérapie (utilisée notamment dans les cas de cancers du col et de l'utérus) ou l'hormonothérapie (utilisée pour le cancer du sein). Pour aider les femmes s’apprêtant à subir ce genre de situations, plusieurs solutions sont déjà proposées.





"Depuis quelques années, nous essayons d’anticiper pour préserver la fertilité, explique Nasrine Callet. Soit la fertilité du couple : en congelant les embryons avant le traitement. Soit la fertilité de la femme : en prélevant et en congelant ses ovocytes." Une fois en rémission, les femmes peuvent ainsi se faire réimplanter leurs embryons ou leurs ovocytes. Malheureusement, ces techniques ne sont pas infaillibles car il y a beaucoup de pertes lors des décongélations. Une greffe de l’ovaire - prélevé avant le traitement - est aussi possible. Mais cette technique est plus contestée, car dans les cas de certains cancers, c’est un risque supplémentaire de réimplanter du tissu malade, où des cellules cancéreuses.