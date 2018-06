Un patient de 26 ans meurt de la rougeole, deuxième victime de la maladie cette année

Selon Santé publique France, 2.567 cas de rougeole ont été enregistrés depuis novembre, l'insuffisance de la couverture vaccinale ayant favorisé cette maladie extrêmement contagieuse. Dans 88% des cas, les malades n'ont pas été vaccinés, ou n'ont pas reçu toutes les injections nécessaires. Et dans 22% des cas, la rougeole occasionne une hospitalisation. Les départements les plus touchés sont la Gironde (24% des cas enregistrés depuis novembre), la Vienne (8%) et le Gard (6%).