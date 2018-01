Un patient se fait greffer un visage pour la deuxième fois, du jamais vu

Par deux fois, il a changé de visage. Un homme qui avait reçu une greffe totale du visage il y a plusieurs années a dû en subir une nouvelle, lundi dernier, à cause d’un rejet. Malgré le risque d'un nouveau rejet, l'opération démontre "pour la première fois dans le domaine des greffes vascularisées composites (face et main) qu’en cas de rejet chronique, une retransplantation est possible", souligne dans un communiqué l’Agence de la biomédecine et de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).





L’opération a été réalisée à l’hôpital européen Georges Pompidou, à Paris, par l’équipe du professeur Laurent Lantieri, spécialiste de ce type d’intervention. Selon l'AP-HP, elle a débuté "lundi 15 janvier en début d'après-midi et s'est terminée mardi 16 janvier en début de matinée". Le patient, qui présentait un rejet chronique, avait été placé le 27 octobre dernier sur liste d'attente dans l'optique d'une nouvelle greffe de la part d'un donneur décédé. Trois jours plus tard, et au vu de son état de santé, il avait dû se faire retirer son visage. Il était depuis hospitalisé en réanimation.