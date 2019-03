Un test d'angine sera bientôt proposé en pharmacie

Des tests rapides sur les angines pourront être utilisés dès janvier 2020 dans les pharmacies. Un examen coûtera 10 euros et sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ceci dans l'objectif de désengorger les cabinets médicaux, mais les médecins ne sont pas tous convaincus. Le test est très simple, un frottis sera réalisé à l’aide d’un coton-tige, puis plongé dans une solution. Les résultats tombent en une minute.



