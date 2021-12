Un tiers des produits ménagers "potentiellement nocifs", selon 60 Millions de consommateurs

Substances cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction... Les révélations du magazine 60 millions de consommateurs, dans un hors série publié ce jeudi, donnent envie de raccrocher chiffon et serpillère. Selon les auteurs de ce numéro, un tiers des produits ménagers contient une quantité importante de substances "potentiellement nocives".

Le magazine édité par l'Institut national de la consommation (INC) a étudié la composition de 119 produits nettoyants de 52 marques achetés en avril et en juillet 2021. Il s'est basé sur les étiquettes et sur les listes d'ingrédients publiés par les industriels sur leur site et des fiches de données de sécurité, qui indiquent la concentration des substances.