Un traitement contre le paludisme potentiellement efficace contre le coronavirus ?

Ainsi, ce dernier a indiqué qu'un banal traitement à la chloroquine, médicament couramment utilisé contre le paludisme, avait montré des signes d'efficacité contre le coronavirus. "Nous savions déjà que la chloroquine était efficace in vitro contre ce nouveau coronavirus et l'évaluation clinique faite en Chine l'a confirmé", explique le professeur Raoult, spécialiste renommé des maladies infectieuses, en commentant la première publication sur une étude clinique de trois chercheurs chinois dans la revue BioScience Trends.

"Finalement, cette infection est peut-être la plus simple et la moins chère à soigner de toutes les infections virales", ajoute le directeur de l'Institut Méditerranée Infection, très impliqué dans la détection du nouveau coronavirus en France. L'étude parue dans la revue BioScience Trends le 19 février dernier, tire ses résultats d'un essai clinique effectué dans plus de dix hôpitaux chinois.

"Les résultats obtenus jusqu'à présent sur plus de 100 patients ont démontré que le phosphate de chloroquine était plus efficace que le traitement reçu par le groupe comparatif pour contenir l'évolution de la pneumonie, pour améliorer l'état des poumons, pour que le patient redevienne négatif au virus et pour raccourcir la durée de la maladie", indiquent les chercheurs chinois dans l'article, qui précisent également que "les capacités antivirales et anti-inflammatoires de la chloroquine pourraient jouer dans son efficacité potentielle à traiter des patients atteints de pneumonies provoquées par le Covid-19".