Un vaccin développé à Oxford est-il vraiment sur le point d'être "produit en masse" ? Un vaccin à l'automne semble hautement improbable. − NORBERTO DUARTE / AFP

À LA LOUPE – Des médias français relaient les avancées de chercheurs britanniques, dont les résultats encourageants ont conduit à la mise en place d'un partenariat avec un important laboratoire pharmaceutique. Pour autant, il ne faut pas crier victoire trop vite.

Si un vaccin contre le Covid-19 est attendu avec impatience à travers le monde, les experts rappellent régulièrement qu'il s'agit d'un processus complexe et que de longs mois seront sans doute nécessaire pour en disposer. Ces derniers jours, une lueur d'espoir est pourtant venue du Royaume-Uni, où un vaccin "va être produit en masse", indiquent certains médias français. Des chercheurs de l'université d'Oxford auraient observé des "résultats encourageants" et se prépareraient, en partenariat avec un important laboratoire pharmaceutique, à une vaste diffusion à travers le monde.

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

Des tests à poursuivre

Faut-il crier victoire, comme le laissent entendre les titres de plusieurs publications ? Sans doute pas. Notamment car la phase de test sur l'homme n'en est encore qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, les chercheurs indiquent que le projet de vaccin se trouve dans une première phase d'essais cliniques. Celle-ci a débuté il y a quelques jours, et les résultats de cette première étape devraient être disponibles à compter du mois prochain. Les dernières phases d'essais, précisent les scientifiques, devraient avoir lieu "au milieu de cette année".

Jusqu'à présent, des résultats très encourageants ont été observés, notamment grâce à l'étude du vaccin sur des macaques mis au contact avec Covid-19. Les animaux testés n'ont pas contracté le virus tandis que ceux qui n'avaient pas été vaccinés ont été contaminés. Pour le New York Times, qui relate ces avancées, les experts britanniques pensent aujourd'hui avoir "une longueur d'avance sur la plupart des autres laboratoires". Pour autant, parler d'une production en masse imminente du vaccin est prématurée. Et pour cause : les détails de ces expériences ne sont pas encore connus, n'ayant pas fait l'objet de publications scientifiques officielles. "On ne sait pas, par exemple, à quelle dose du virus les macaques ont été exposés, ni comment ils ont été contaminés", a notamment confié à France 24 Morgane Bomsel, biologiste moléculaire au sein de l'Institut Cochin et qui travaille actuellement sur le Covid-19.

Ne pas crier victoire trop vite

Les chercheurs d'Oxford eux-mêmes restent prudents, puisqu'ils estiment qu'il faudrait attendre au minimum septembre pour que le vaccin soit prêt, dans l'hypothèse où tous les tests à venir se révéleraient concluants. Le partenariat annoncé cette semaine avec le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca ne signifie pas non plus l'imminence d'une distribution massive. L'accord conclu avec l'université d'Oxford vise avant tout à soutenir les chercheurs, et par une "union des forces" à faciliter le partage au plus grand nombre du vaccin une fois que celui-ci sera officiellement opérationnel. L'hypothèse d'une production en septembre, si elle est théoriquement possible, reste pour autant "hautement ambitieuse", de l'aveu même des scientifiques d'Oxford. RTL rappelant au passage que "le directeur des services sanitaires britanniques Chris Whitty a reconnu la semaine dernière que la probabilité d'obtenir un vaccin ou un traitement efficace dans l'année qui vient" serait "incroyablement faible". Cette prudence, le virologue du CNRS Yves Gaudin la partage, il expliquait ce samedi sur LCI que des essais sur un petit groupe de singes ne pouvaient pas permettre de tirer des conclusions définitives.

En vidéo Un vaccin bientôt disponible ? L'avis d'un virologue

Alors que ces avancées récentes suscitent des espoirs considérables, l'Agence européenne du médicament a appelé à ne pas se réjouir trop rapidement. "Le calendrier pour le développement de vaccins est difficile à prédire. Se basant sur l’expérience passée, cela pourrait prendre au moins un an avant qu’un vaccin ne soit prêt à être approuvé et disponible en quantité suffisante pour permettre un usage étendu", a-t-elle notamment déclaré. En résumé, on observe aujourd'hui à travers le monde des signaux encourageants dans la recherche d'un vaccin. Si une équipe d'Oxford semble avoir obtenus des résultats très prometteurs, il est encore trop tôt pour assurer qu'un vaccin sera disponible à l'automne. Dans le même temps, les laboratoires se préparent à des conclusions d'essais cliniques favorables et nouent des partenariats afin de pouvoir réagir au plus vite lorsque tous les signaux seront au vert afin d'assurer une distribution massive de doses à travers le monde.

Vous souhaitez réagir à cet article, nous poser des questions ou nous soumettre une information qui ne vous paraît pas fiable ? N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse alaloupe@tf1.fr