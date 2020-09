Un vaccin financé par Bill Gates à l'origine d'une épidémie de polio en Afrique ? Des accusations fallacieuses

Que nous apprend l'OMS ? Via son communiqué, elle indique que les autorités de santé soudanaises ont observé la circulation sur leur sol d'une souche de poliovirus de type 2. Deux cas de paralysie aiguë ont notamment été notifiés, tandis que "le séquençage des virus isolés au Soudan jusqu'à présent montre que ces virus sont liés à des virus signalés précédemment au Tchad voisin".

Cette annonce surprend, alors que l'OMS communiquait quelques jours plus tôt sur la disparition de la polio en Afrique, les derniers cas ayant été recensés en Nigéria. Or, il ne s'agissait là que d'une disparition de la souche "naturelle" du virus, et pas de la forme dont il est ici question. Cette dernière, comme d'autres avant elle, est le rare résultat de campagne de vaccination par voie orale, et n'a pas encore réussi à être éradiquée.

Comme l'explique l'OMS, "le vaccin antipoliomyélitique oral (VPO) contient une forme atténuée (affaiblie) du poliovirus qui active une réponse immunitaire de l’organisme. Quand le VPO est administré à un enfant, la souche vaccinale affaiblie se réplique dans l’intestin pendant une période limitée, ce qui lui permet de développer son immunité en synthétisant des anticorps". Or, ajoute l'organisation internationale, "il arrive de temps en temps, dans les populations ayant une très faible immunité, que la souche vaccinale excrétée puisse continuer de circuler sur une durée prolongée. Plus elle survit longtemps, plus elle peut subir de mutations génétiques. Dans de très rares cas, le virus acquiert, par mutation, la capacité de provoquer une paralysie et il est devenu ce que l’on appelle un poliovirus circulant dérivé d’une souche vaccinale (PVDVc)."