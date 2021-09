"Une augmentation historique" : pourquoi les ventes de prothèses auditives s’envolent Vieil homme insérant sa prothèse auditive − iStock

ÉQUIPEMENT - Les ventes de prothèses auditives sont en très forte hausse depuis le début de l'année. On vous explique.

Les ventes de prothèses auditives s’envolent depuis le début de l’année. De janvier à juin, 383.700 personnes ont été pourvues d’aides auditives, soit deux fois plus que l’an dernier (181.700), selon des chiffres communiqués par le Syndicat des audioprothésistes (SDA), qui salue une "augmentation historique". Près de 68% de personnes en plus ont ainsi été équipées ce premier semestre par rapport à 2019.

Cette hausse s’explique notamment par la fin des confinements, mais surtout par la réforme 100% santé en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Cette réforme, promise en 2017 par Emmanuel Macron, propose à tous les Français bénéficiant d’une complémentaire santé responsable, ou de la Complémentaire santé solidaire, des soins et des équipements en audiologie, optiques et dentaires 100% pris en charge. L’objectif affiché est d’améliorer l’accès à des soins de qualité et de renforcer la prévention.

Bientôt "le meilleur taux d’équipement au monde" ?

Il ne reste donc rien à payer sur une sélection d’appareils. Signe que c'est bien Tout est financé par l’Assurance maladie, dans une limite de 950 euros. Signe que le 100% santé est bien à l'origine du boom des ventes, les appareils d’entrée de gamme représentent 39% des ventes, contre environ 13% en 2019. "Si la tendance se poursuit", l’année pourrait s’achever avec "plus de 300.000" bénéficiaires supplémentaires et la France pourrait afficher "sous peu le meilleur taux d’équipement au monde", indique le syndicat. En attendant, ce "succès incontestable" démontre selon lui "qu’il existait de forts besoins non satisfaits (…) pour des raisons financières" auxquels devait justement remédier le 100% santé.

Du côté de l’Assurance maladie, les dépenses ont atteint 194 millions d’euros sur six mois, soit 140% de plus qu’en 2019, rapporte le SDA. Quant aux complémentaires santés telles que les mutuelles, les assurances et les institutions de prévoyance, elles estiment que leur facture a doublé, soit 278 millions d’euros supplémentaires.

LT avec AFP

