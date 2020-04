Une étude française lancée pour déterminer si la nicotine est efficace contre le Covid-19

ETUDE - Et si la nicotine protégeait du Covid-19 ? C'est ce que vont s'attacher à démontrer des médecins, dans une étude menée par des médecins de l'hôpital parisien de la Pitié-Salpétrière et Jean-Pierre Changeux, un neurobiologiste mondialement reconnu, membre de l’Académie des Sciences.

La nicotine, ennemi du Covid-19 ? Aussi troublant que cela puisse paraître, cette hypothèse qui agite les milieux scientifiques est basée sur une série de constatations réalisées au cours des dernières semaines auprès des personnes contaminées. Plusieurs études internationales ont ainsi relevé un faible nombre de fumeurs parmi les patients hospitalisés. Des chercheurs ont ainsi présumé que la nicotine pourrait avoir un effet protecteur contre l'infection par le nouveau coronavirus. Pour étayer ces suppositions et tenter d'y apporter une réponse scientifique, une étude française a été lancée, sur la base d'essais préventifs et thérapeutiques au moyen des patchs à la nicotine, au sein l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. Elle porte sur 350 malades hospitalisés et 150 plus légers ayant consulté, tous atteints du Covid-19 (confirmé par test PCR).

Toute l'info sur Coronavirus : la pandémie qui bouleverse la planète

Un très faible nombre de fumeurs parmi les malades du Covid

"On constate qu'il y a un nombre très bas de fumeurs chez les malades du Covid, autour de 5%, soit "80% moins de fumeurs chez les patients Covid que dans population générale de même sexe et de même âge", a indiqué le professeur de médecine interne Zahir Amoura sur LCI. "Le constat épidémiologique montre que le fait de fumer rend moins fréquente l'infection symptomatique par le Covid." Selon ce médecin, qui rappelle qu'il ne s'agit pour l'heure que d'hypothèses, "la fumée de tabac est composée de multiples molécules et c'est la nicotine qui [serait] à l'oeuvre dans cette protection", "en bloquant la pénétration du virus dans les cellules". D'où l'idée de lancer "des essais encadrés" visant à savoir "si les patchs de nicotine diminuent le taux d'infection chez les soignants, une population très exposée", et si, "chez les gens hospitalisés, les patchs diminuent ou traitent la maladie en réanimation". Autre spécialiste à se pencher sur la question, le professeur Jean-Pierre Changeux de l'Institut Pasteur et du Collège de France. Pour lui, "l'hypothèse est que la nicotine, en se fixant sur le récepteur cellulaire utilisé par le coronavirus, l'empêche ou le retient de s'y fixer" et donc de pénétrer dans les cellules et de se propager dans l'organisme. Neurobiologiste de renommée mondiale et spécialiste des récepteurs nicotiniques, il est co-auteur d'un article à ce sujet dans les Comptes Rendus de Biologie de l'Académie des sciences, dont il est membre.

Comment va se passer l'étude ?

Dès le feu vert final obtenu, avec l'aval du ministre de la Santé Olivier Véran, des patchs nicotiniques vont être administrés à des dosages différents dans trois essais : "en préventif" à des soignants, pour voir si cela les protège, "en thérapeutique" à des patients hospitalisés en médecine, pour tenter de diminuer leurs symptômes, et enfin à des patients en réanimation, détaille le professeur Amoura. Cependant, ces études ne devraient pas inciter la population à se ruer sur le tabac. Fumer nuit gravement aux poumons et plus généralement à la santé, martèlent les soignants. Le sujet pose clairement des question éthiques. "Doit-on choisir des substances addictives comme potentiel traitement ? C'est la balance bénéfice-risque, entre finir accro à la nicotine, et espérer que cela limitera l'impact du Covid-19", résume auprès de LCI un professionnel de santé sous couvert d'anonymat.

La rédaction de LCI