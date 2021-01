Une étude israélienne confirme la forte efficacité du vaccin Pfizer BioNtech

Un chiffre peu ou prou similaire aux annonces de Pfizer et BioNTech, leurs essais cliniques ayant conclu à un taux d'efficacité de 95%. Anat Ekka Zohar, responsable des analyses statistiques auprès de Maccabi se réjouit en plus des symptômes légers qu'ont présenté les 31 personnes contaminées : "Aucune personne n’a été hospitalisée et nous n’avons relevé que des maux de tête et très peu de fièvre."

L'enquête statistique se base uniquement sur les patients ayant déjà reçu les deux doses nécessaires pour que le vaccin germano-américain soit pleinement efficace. Ce n'est pas la première étude du genre, mais Maccabi a été plus loin que les autres pour effectuer des mesures précises, précise encore le média israélien.

L'organisme a, en parallèle, suivi un groupe d’Israéliens non vaccinés et jamais infectés, avec des âges et des profils de santé similaires au groupe des 163.000 vaccinés. Au terme de l'expérience, sur ce même nombre de personnes n’ayant pas reçu de piqûre, ils sont 6.437 à avoir contracté le Covid-19.