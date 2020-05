Une étude va être lancée en France : la chlorpromazine, un traitement efficace contre le coronavirus ?

Les résultats de ces études étaient alors prometteurs. Sur le Sras (2003) et le Mers (2012), "il y avait une efficacité in vitro, c'est-à-dire sur les cellules dans des tubes à essai", indique la psychiatre. "Depuis longtemps, les biologistes et virologues connaissent l'effet de la chlorpromazine, qui empêche certains virus d'entrer dans les cellules en bloquant l'endocytose (le processus de transport des molécules vers les cellules, ndlr)." À l'instar des précédents coronavirus, les chercheurs de l'hôpital Saint-Anne ont également réalisé des études in vitro pour le Covid-19, "sur des cellules à la fois animales et humaines, ce qui est une première mondiale", précise le Dr Marion Place.

Toutefois, des essais cliniques doivent désormais être menés pour déterminer, ou non, le bénéfice de la chlorpromazine contre le coronavirus. "Nous allons maintenant débuter un traitement pilote pour explorer l'éventuel intérêt de cette molécule dans le traitement du Covid-19", affirme-t-elle. "Les premiers résultats arriveront d'ici un mois, et même beaucoup plus rapidement si d'autres équipes veulent nous rejoindre."