Une femme infectée par le virus Zika dans le Var

Une femme, aujourd'hui guérie, a été infectée par le virus Zika dans le Var, a annoncé mercredi l'Agence régionale de santé (ARS).

L'infection au virus Zika est une maladie qui peut se transmettre de personne à personne par l'intermédiaire d'une piqûre de moustique tigre, comme la dengue et le chikungunya, si ce dernier est porteur du virus. Une transmission par voie sexuelle est également possible, indique l'ARS.

En 2016, l'épidémie de Zika avait touché plus de 66 000 personnes aux Antilles. Dans la grande majorité des cas, le virus ne s'était manifesté que par des fortes fièvres, des douleurs et des boutons sur une courte période. En 2018, 10 cas de zika ont été notifiés en France métropolitaine. Les cas autochtones se distinguent des cas importés par des personnes qui ont contracté la maladie à l'occasion d'un voyage en zone contaminée. "L'ARS, Santé publique France et l'Entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen (EID) poursuivent leur investigations (...) pour déterminer l'origine du cas et éviter la propagation de la maladie", ajoute le communiqué.

L'ARS demande aux personnes présentant des symptômes évocateurs (éruption cutanée, douleurs musculaires ou articulaires, fièvre, fatigue, maux de tête), en particulier s'ils apparaissent dans les premiers jours qui suivent le retour d'un voyage en zone tropicale de consulter immédiatement son médecin traitant.