Une fois totalement vacciné, peut-on encore être cas contact ?

En ce 11 mai, les Français totalement vaccinés sont très précisément 8.253.826. Si le risque de développer une forme grave de la maladie est désormais infime pour eux, cela signifie-t-il qu'ils peuvent reprendre une vie presque normale ? Dans l'hypothèse où une enseignante, un infirmier ou un commerçant vacciné est diagnostiqué cas contact, faut-il continuer à travailler comme si de rien n'était, ou plutôt rester à la maison ?

Cette question devient chaque jour plus importante, à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmente. LCI a donc sollicité la Direction générale de la Santé (DGS), afin de savoir qu'elle est la marche à suivre dans pareille situation. "En l’absence de données consolidées et donc de « risque zéro », il est impératif de poursuivre, à ce stade et par mesure de précaution, le contact tracing (et donc l’isolement des cas contact)", nous indique-t-on. De même, "le respect des gestes barrières (port du masque, distanciation, etc.), même lorsque l’on présente un schéma vaccinal complet, et ce quel que soit le vaccin et le temps écoulé depuis", reste de mise.