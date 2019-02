Une loi santé pour répondre à l'enjeu de la désertification médicale

Le projet de loi santé d'Agnès Buzin a été présenté ce 13 février 2019 en Conseil des ministres. Parmi les mesures phares figurent la suppression du numerus clausus, la révision de la carte hospitalière et la création des hôpitaux de proximité. À Châteaudun, il faut s'armer de patience pour obtenir un rendez-vous chez un médecin. Certains ont même choisi de changer de médecin quitte à faire plusieurs heures de route.



