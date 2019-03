Une première pilule contraceptive pour hommes testée avec succès

Les résultats, qui ont été présentés dimanche 24 mars lors du congrès annuel de l'"Endocrine Society" américaine de La Nouvelle-Orléans, se sont avérés immédiatement probants : au bout de 24 heures, les chercheurs ont constaté une diminution des niveaux de testostérone dans les deux groupes d’hommes recevant le traitement, permettant de considérablement abaisser le niveau de deux hormones nécessaires à la production de spermatozoïdes.





Des conclusions d'autant plus encourageantes qu'aucun effet secondaire important n’a été constaté (juste de la fatigue, de l'acné, des maux de tête et de légers troubles de l'érection) et, surtout, les effets du médicament étaient réversibles à l'arrêt du traitement. Tous les participants ont été diagnostiqués en bonne santé à l'issue du test. Un essai qui demeure nonobstant, selon les chercheurs, trop court pour observer une suppression optimale des spermatozoïdes. Si cette pilule s'avère efficace, des études plus vastes devront être menées avant de la tester sur des couples sexuellement actifs. Un contraceptif hormonal, sûr et réversible, devrait être proposé dans environ 10 ans.