Une réaction magnétique post-vaccination ? Ces vidéos virales ne prouvent rien

Partagées en ligne, des vidéos montrent des hommes et femmes qui posent sur leur bras un aimant. Logiquement, celui-ci tombe sous l'effet de la gravité, sauf lorsqu'il est placé à l'endroit ou ces personnes indiquent avoir été vaccinées. Postées pour beaucoup par des Américains, ces séquences ont traversé l'Atlantique depuis quelques jours et sont relayées par des internautes français.

Avant de se pencher sur la composition des vaccins, il faut préciser qu'aucun élément ne nous permet d'avoir la certitude que les personnes filmées ont bien été vaccinées. Par ailleurs, imiter ces scènes n'a rien de très difficile et de multiples adhésifs invisibles peuvent être utilisés à ces fins. Le site "Fact&Furious" s'est d'ailleurs amusé à tenter l'expérience en ayant recours à du miel, avec succès. Il livre par ailleurs une piste d'explication possible pour analyser le fait que des aimants tiennent : le fait que ces personnes possèdent une prothèse d’épaule, celle-ci pouvant "contenir du cobalt".

Il est important de souligner que dans les vaccins contre le Covid-19, on ne trouve aucune trace de métaux. Contrairement à ce que prétendent certains internautes, leur composition n'est d'ailleurs pas tenue secrète, comme l'expliquait il y a quelques mois LCI. On retrouve notamment de l'eau, du sucre, ainsi que divers sels dont le rôle est de garantir la stabilité du vaccin et sa conservation. La liste précise des "ingrédients" est accessible facilement en ligne, notamment sur le site "Mes Vaccins".

Notons que si aucun métal n'est contenu dans les vaccins contre le Covid, on peut retrouver dans d'autres de l'aluminium. "Les sels d'aluminium (hydroxyde d'aluminium, phosphate d’aluminium, et sulfate de potassium et d'aluminium) sont utilisés comme adjuvants dans certains vaccins, afin d’améliorer la réponse immunitaire", indique en effet le site suisse InfoVac. "Une fois le vaccin injecté à une personne à l’aide d’une seringue, ces adjuvants servent à 'retenir' les antigènes (les composants actifs du vaccin) au point d'injection et à y attirer les cellules du système immunitaire pour améliorer l’efficacité du vaccin."

Source de controverses depuis de longue année, cette utilisation d'aluminium n'a jusqu'à présent pas été remise en cause ni associée à des effets secondaires graves.