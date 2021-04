Une semaine avant la levée des 10 km, quelle est la situation par rapport au dernier déconfinement ?

Déconfinement, acte 3. Lundi 3 mai, la contrainte des déplacements de moins de 10 km sera levée et les collégiens et lycéens reprendront les cours, une semaine après les écoliers. Une première étape de la réouverture du pays que le gouvernement veut très progressive vu la situation sanitaire très instable et l’incapacité de prévoir la dynamique de l’épidémie dans les prochaines semaines. À la mi-mai, doit suivre le dépliement des terrasses partout en France et puis la réouverture de certains lieux culturels, assortis d’un nouveau protocole sanitaire. Pour de nombreux spécialistes, desserrer la vis à cette période de l’année relève de l’absurde, tant les indicateurs sont médiocres. En comparant avec le dernier déconfinement national, entamé le 15 décembre dernier et jamais arrivé à son terme, on s’aperçoit rapidement que la situation est bien différente en cette fin avril.

Aujourd’hui, la mortalité est encore très forte malgré la vaccination de la moitié des plus de 75 ans, avec 400 morts par jour en moyenne. En décembre, la vaccination n’avait pas encore démarré et l’on dénombrait quotidiennement 300 décès à l'hôpital. Si à l’époque, la situation sanitaire se voulait fragile, à tel point que plusieurs étapes avaient été dessinées et que la réouverture des musées ou des restaurants prévue au 20 janvier n’a jamais eu lieu, aujourd’hui, les variants du virus changent la donne et rendent l’avenir encore plus incertain. Tandis que le variant découvert en Angleterre est désormais majoritaire en France et bien plus contagieux que la souche originelle, les variants sud-africain et brésilien inquiètent aussi et ne régressent pas sur le territoire, contrairement aux dires de Jean Castex.