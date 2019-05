Une vaste étude démontre que l'obésité est plus répandue dans les campagnes qu'en ville

Et si, contrairement à une idée répandue, l'épidémie mondiale d'obésité provenait davantage des campagnes que du mode de vie urbain, réputé pourtant plus propice à la sédentarité ? C'est ce qu'avance une vaste étude, publiée mercredi 8 mai dans la revue Nature.





"L'obésité augmente plus rapidement dans les zones rurales de la planète que dans les villes", écrivent les auteurs de cette étude d'ampleur qui a compilé plus de 2000 études déjà réalisées, portant sur 112 millions d'adultes de 200 pays entre 1985 et 2017. "Cela signifie que nous devons repenser notre manière de répondre à ce problème mondial de santé publique", estime dans un communiqué l'auteur principal de l'étude, le professeur Majid Ezzati, de l'Imperial College de Londres.





Les chercheurs se sont focalisés sur l'évolution de l'indice de masse corporelle (IMC) de tous ces individus durant cette période. Cet indice sert à mesurer le surpoids et l'obésité. On l'obtient en divisant le poids (en kilos) par la taille (en mètres) au carré. Au-dessus de 25 pour un adulte, on est en surpoids. À partir de 30, on parle d'obésité.