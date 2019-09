Urgences saturées : des solutions existent !

Au CHU de Poitiers, la vidéo est devenue un élément décisif pour soigner à distance les patients, notamment les plus de 75 ans. Le patient reste ainsi sous surveillance, mais dans sa chambre. Déjà adopté par six Ehpad du département, ce dispositif permet d'éviter que deux personnes âgées en moyenne fassent le déplacement aux urgences chaque jour. L'hôpital dispose aussi d'un logiciel qui permet de gérer les lits en temps réel avec les différents services.

