Numéro unique, généralistes davantage mobilisés... Les pistes pour réformer les urgences irritent les médecins

Pour le Dr Christophe Prudhomme, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France (Amuf) et urgentiste au Samu de Bobigny, le rapport de Thomas Mesnier est "hors du temps et très loin des réalités de terrain." "Nous expliquer qu’on va désengorger les urgences en faisant appel aux généralistes, aux pharmaciens, aux infirmières, cela n’a ni queue ni tête. Le problème aux urgences aujourd’hui, ce ne sont pas les patients qui viennent sur leurs deux jambes pour une consultation, il y a des circuits rapides pour eux. Le problème, ce sont les personnes âgées ou de plus de 50 ans qui ont des maladies chroniques qui viennent aux urgences et pour lesquels nous n’avons pas de lit", s'indigne-t-il.





Pour lui, les vraies mesures à prendre pour désengorger les urgences sont "d’arrêter de fermer des lits et de supprimer du personnel dans les hôpitaux" : "Ensuite, il faut médicaliser les EHPAD pour éviter que les personnes âgées ne se retrouvent aux urgences. Il faut créer 200.000 emplois dans ces EHPAD. Je crois qu’il faut également former beaucoup plus de médecins généralistes que de spécialistes, centraliser les services dans des centres de santé et privilégier les visites à domicile. Nous avons besoin d’une réforme profonde du système de santé."