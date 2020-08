Vacances : pour quelle destination les Français doivent-ils faire un test Covid ? Plusieurs pays du monde exige un test Covid négatif avant de pouvoir débarquer − J. Tallis / AFP

VOYAGE - Test PCR, formulaires de renseignements sanitaires, signalement avant son départ, etc. De nombreuses destinations de vacances demandent une procédure particulière avant de partir. Revue de détails.

Avec la pandémie de coronavirus, l'été 2020 ne ressemble à aucun autre. Pour limiter la circulation du virus, bon nombre de destinations imposent des règles strictes avant l'entrée des voyageurs sur leur territoire : tests négatifs à présenter, formulaires de renseignements à remplir, restrictions locales à respecter, etc. Afin de ne rien oublier dans votre valise, LCI fait le point.

Territoire d'Outre-Mer : test obligatoire

Pour l'accès à tous les territoires ultramarins, le résultat d'un test réalisé dans les 72 heures précédant l'embarquement est obligatoire pour tous les voyageurs de plus de 11 ans. Le passager doit également se doter d'une attestation sur l’honneur qu’il ne présente pas de symptômes et qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de Covid-19 dans les quatorze jours précédant le vol. La compagnie aérienne peut refuser l’embarquement au passager à destination d’un territoire ultramarin qui ne présenterait pas l’un ou l’autre de ces documents. Par ailleurs, pour les passagers en provenance et à destination de la Guyane, de Mayotte, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna, une attestation de déplacement dérogatoire est demandée. Tous ces documents nécessaires sont disponibles sur le site du ministère de l'Intérieur.

Les pays qui demandent la réalisation d'un test et/ou le remplissage d'un formulaire

Les pays qui n'ont pas d'exigences particulières

Allemagne : La mesure de quarantaine obligatoire à l’entrée sur le territoire allemand n’est plus appliquée aux ressortissants européens en provenance de l’espace européen depuis le 18 mai. Les voyageurs peuvent se déplacer librement dans toute l'Allemagne, y compris pour le tourisme. Des restrictions locales peuvent toutefois exister en fonction de la situation sanitaire. Autriche : Les touristes français n'ont pas besoin de réaliser un test Covid-19 pour visiter l'Autriche car ils sont citoyens de l'Union européenne. Le gouvernement autrichien considère tous les pays de l'UE comme sûrs. Suisse : Les Français qui se rendent en Suisse ne doivent pas se munir d’un test négatif. La France ne figure pas sur la liste des régions à risque selon les critères définis par l’Office fédéral de la santé publique. Tunisie : Les frontières sont rouvertes depuis le 27 juin en Tunisie et la France fait partie de la liste verte (pays à risque de contamination faible) dans le classement tunisien des pays du monde. Les voyageurs en provenance de France ne sont donc soumis à aucune mesure sanitaire particulière à leur arrivée. Turquie : Les Français peuvent aller en Turquie depuis le 11 juin. Ils seront soumis à un contrôle sanitaire à leur arrivée et à un test PCR gratuit seulement s’ils présentent des symptômes. En cas de test positif au Covid-19, les Français doivent respecter une stricte quatorzaine. Les voyages touristiques sont donc possibles en Turquie.

Ces nombreuses destinations toujours interdites

De nombreux Français ont du faire une croix sur leur projet de voyage. Concernant l'Algérie et le Maroc, les séjours touristiques ne sont pas autorisés pour l'instant, y compris pour les rassemblements familiaux. Les autorités algériennes permettent seulement le rapatriement de leurs ressortissants depuis la France. Pour le Maroc, le mesure est valable au moins jusqu'au 10 août. "Mais il est possible que l'état d'urgence sanitaire soit prolongé au delà du 10 août", avertit l'ambassade de France. Seuls les ressortissants marocains ou les étrangers résidents au Maroc peuvent se rendre dans le royaume, à condition de présenter un test PCR et un test sérologique négatifs datant de moins de 48 heures avant son enregistrement. Beaucoup de pays maintiennent une suspension totale des vols internationaux et des procédures de demande de visa pour les touristes. Parmi lesquels les Etats-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Russie ou encore la Thaïlande. Enfin, si les voyages au Brésil ou au Mexique sont théoriquement possibles, les autorités consulaires françaises demandent de ne pas s'y rendre, la situation épidémiologique étant trop instable pour le moment.

L'intégralité des informations concernant la situation de chaque pays du monde est régulièrement mise à jour sur le site officiel du ministère des Affaires étrangères. Il est également nécessaire de consulter les sites internet de chaque ambassade.