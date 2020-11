Vaccin anti-Covid : Emmanuel Macron considère son accès mondial comme un "très bon test" pour "un nouveau multilatéralisme"

L'ONU, soutenue notamment par l'Europe et la France, a lancé l'Accélérateur ACT (Act-A), mécanisme qui doit faciliter l'accès de tous aux vaccins et traitements, dont le dispositif Covax d'achat et répartition des vaccins. Mais ce programme, récemment promu au Forum de Paris pour la Paix, a encore besoin de 28 milliards de dollars.

"Je ne sais pas si on va gagner cette bataille", s'inquiète le chef de l'État, quelques jours après l'annonce d'essais encourageants d'un vaccin conçu par les laboratoires américains Pfizer et allemand BioNTech. "Parce que très clairement, je ne suis pas sûr que tous les pays aient envie de s'engager là-dedans. On verra si la Chine est prête, si c’est elle à découvrir le vaccin, si la Russie est prête, si les États-Unis sont prêts avec la nouvelle administration - ce n'était pas sûr avec la précédente, enfin l'actuelle - et on verra ce que font les entreprises", avertit-il.