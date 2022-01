Vaccin anti-Covid-19 : ouverture de la dose de rappel à tous les 12 à 17 ans (sans obligation) dès lundi

Alors que "la situation sanitaire commence à évoluer favorablement", le gouvernement veut accélérer le calendrier vaccinal. Quelques heures après le conseil de défense sanitaire, Jean Castex a annoncé, ce jeudi, en compagnie d'Olivier Véran, l'ouverture de la dose de rappel à tous les 12-17 ans. Elle se fera à partir de lundi prochain et sans obligation. Jusqu'ici, seuls les enfants et adolescents de cette tranche d'âge les plus à risque pouvaient recevoir cette injection supplémentaire.

"Nous allons étendre cette possibilité d'un rappel vaccinal pour tous, sans obligation", a déclaré le Premier ministre, aux côtés du ministre de la Santé et des Solidarités. Mercredi, ils étaient 3.975.948, entre 12 et 17 ans, à avoir déjà reçu leurs deux injections, et à peine 250.000 à avoir tendu une troisième fois le bras (257.852), selon les chiffres de Santé publique France. Depuis fin décembre, la dose de rappel est possible trois mois après la dernière injection.