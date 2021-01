Plus de 75 ans, personnes fragiles : quels patients pourront se faire vacciner dès lundi ?

Jeudi 14 janvier, le Premier ministre Jean Castex a ouvert la voie à la vaccination aux personnes âgées de plus de 75 ans et celles, quel que soit leur âge, présentant "une des six pathologies conduisant à un très haut risque de forme grave de la maladie", et ce quel que soit leur âge. Les individus prioritaires pourront se rendre dans les "700 centres" de vaccination ouverts dès cette date sur le territoire, a indiqué Jean Castex.

"Nous savons que l’immense majorité de celles et ceux qui meurent où sont hospitalisés pour Covid, sont des personnes âgées ou atteintes d’une pathologie chronique. Ce sont donc eux qu’il faut protéger les premiers. C’est une question éthique", avait justifié le chef du gouvernement.