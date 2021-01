Vaccin anti-Covid : arrivée en Guadeloupe des premières doses pour l'archipel et Saint-Martin

"Une logistique assez fine est à mettre en place à Saint-Martin, il faudra avant tout évaluer les besoins en matière de vaccins", a ainsi indiqué Valérie Denux, la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS). Pour rappel, les conditions d’acheminement des doses sont contraintes, le vaccin pouvant être transporté pendant un maximum de douze heures et conservé dans des dispositifs pharmaceutiques classiques entre 8 et 2°C, comme la plupart des produits médicaux.

Sur place, "les vaccins devront être utilisés dans les 4 jours puisqu’ils deviennent obsolètes et qu’on ne peut plus les utiliser" ensuite, a précisé la directrice générale de l'ARS. Pour Saint-Martin la problématique sera donc de réguler les demandes et les acheminements. Il y aura des centres de vaccinations établis, dont un à l’hôpital. Un travail de concertation sera réalisé, notamment avec l’Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), pour évaluer les besoins en termes de vaccination et les doses seront acheminées par avion et même par hélicoptère si besoin.