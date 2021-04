Primo-vaccinés à l'AstraZeneca : vers une deuxième dose avec un autre vaccin pour les moins de 55 ans

La Haute autorité de santé a résolu le casse-tête : il n'y aura pas de deuxième injection d'AstraZeneca pour les individus de moins de 55 ans. Ce vendredi, l'institution française recommandera à ces personnes en dessous de la limite d'âge de recevoir un vaccin ARN pour leur seconde dose. Suspendu puis réautorisé, le vaccin du laboratoire suédo-britannique est réservé aux plus âgés depuis la mi-mars avant d'avoir été initialement préconisé chez les plus jeunes.

Au total, plus de 500.000 Français vaccinés début février attendent leur rappel et certains s'inquiétaient de dépasser l'intervalle - prescrit entre 9 et douze semaines - entre les deux injections. "Il s'avère que quand on attend un peu plus pour la deuxième dose, l'efficacité vaccinale est meilleure", avait rassuré la président de la HAS, Dominique Le Guludec avant de donner son verdict.