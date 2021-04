Vaccin AstraZeneca : un responsable européen affirme qu'un lien existe avec des cas de thromboses

Plus de place pour le doute ? Un responsable du gendarme européen du médicament a affirmé ce mardi qu'un "lien" existe entre le vaccin AstraZeneca et les cas de thrombose observés après son administration, dans une interview au quotidien italien Il Messaggero publiée mardi.

Toujours est-il que l'institution se refuse pour l'heure à confirmer la nouvelle. Son comité de sécurité "n'a pas encore abouti à une conclusion et l'examen est actuellement en cours", a ainsi déclaré l'agence basée à Amsterdam dans un communiqué transmis à l'AFP quelques heures plus tard.

Jusqu'ici, l'EMA soutenait qu'"aucun lien causal avec le vaccin n'est prouvé", même s'il est "possible", et que les avantages de la vaccination contre le coronavirus l'emportent toujours sur les risques. Mais par précaution, plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en-dessous d'un certain âge, comme la France, l'Allemagne et le Canada. La Norvège et le Danemark ont carrément suspendu son utilisation pour l'instant. De son côté, AstraZeneca avait assuré en mars qu'il n'y avait "aucune preuve de risque aggravé", et assuré samedi que "la sécurité des patients" constituait sa "principale priorité".

"C'est la première fois que ce lien est fait", a confirmé ce mardi sur LCI Imad Kansau, infectiologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart, soulignant qu'il ne s'agit pas d'"une annonce officielle parce que jusqu'à présent la présence de cet évènement a été très rare par rapport à la fréquence observée dans la population générale non vaccinée". Et d'insister : "ça reste non officiel (...) cependant il y a collectif de médecins qui avance l'hypothèse que peut-être des injections accidentelles non intra musculaires mais tombant dans un vaisseau sanguin puissent déclencher avec cet adénovirus le système de coagulation".