Calendrier, public concerné, procédure à suivre : le mode d'emploi de la vaccination

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, le 27 décembre dernier, le gouvernement a été vertement critiqué pour la lenteur de sa mise en place. Selon Olivier Véran, le rythme des vaccinations est, ce jeudi 07 janvier, de 26 000 personnes. L’objectif de la phase 1 de la campagne, d’ici fin janvier, est fixé à 1 million de personnes, puis 15 millions fin avril. Le but de cette première salve de vaccinations est de protéger les populations les plus à risques.

Depuis le 27 décembre, les personnes en Ehpad et en unité de soins de longue durée peuvent se faire vacciner. Tout comme les personnes en situation de handicap en hébergement spécialisé.

Mais le gouvernement a d’ores et déjà avancé sa phase 2 qui devait ne débuter qu’en février. Depuis lundi 04 janvier, les professionnels de santé et les aides à domicile de plus de 50 ans peuvent se faire vacciner contre le virus. Et dès lundi 18 janvier, toute personne de plus de 75 ans pourra le demander également.