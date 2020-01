Vaccin contre le coronavirus : son élaboration "pourrait prendre huit à dix mois"

LCI : Pourra-t-on "bientôt" se vacciner contre le coronavirus ?

Christophe D’Enfert: Il faut raison garder. On ne dispose de la séquence du génome de coronavirus 2019-nCoV que depuis une quinzaine de jours environ. Donc dire que nous avons déjà quelque chose dans les éprouvettes est totalement exagéré. Par contre, oui, on réfléchit, on démarre des expériences qui ont pour but, effectivement, de développer une approche vaccinale. Mais ça implique de procéder par étapes, notamment celles de synthétiser puis cloner le gêne. Aujourd’hui, nous en sommes là. Ensuite, il y a une série d’étapes qui vont de la production du virus recombinant [un virus produit par recombinaison de morceaux d’ADN, notamment pour créer des vaccins viraux, ndlr] à sa validation dans un modèle animal afin de vérifier qu’il protège contre une infection au coronavirus. Ce n’est qu’alors qu’on passera aux tests cliniques.