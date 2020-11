Vaccin contre le Covid-19 : le contrat entre l'UE et Moderna conclu "dans quelques jours"

Les négociations semblent piétiner entre les différentes depuis plusieurs semaines. Des "discussions avancées" et un "préaccord" avaient été annoncées le 24 août entre Moderna et la Commission européenne pour l'achat de 80 millions de doses du vaccin, sans qu'aucun accord ne soit finalement signé. Mardi, Stéphane Bancel s'était fait remarquer en mettant la pression sur les dirigeants du vieux continent en soulignant que le prolongement des négociations risquait de ralentir les futures livraisons du remède, d'autres pays étant prioritaires car ils ont signé depuis des mois. "On a des discussions, mais on n'a pas de contrat. C'est clair que d'avoir pris du retard, ça ne va pas limiter la quantité totale, ça va ralentir la livraison", avait ainsi averti le patron de Moderna. "L'Europe ne sera pas en retard", a rétorqué Clément Beaune, rappelant que la Commission européenne financerait "très largement" l'achat d'un vaccin dont l'efficacité serait de 94,5%.