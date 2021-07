Vaccin contre le Covid-19 : l'UE prête à injecter une 3ème dose de Pfizer si nécessaire

Vers une troisième injection de vaccin contre le Covid-19 ? Au fil des jours (et de la progression du variant Delta), l'éventualité prend de l'épaisseur. L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit d'ailleurs de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin aux États-Unis et en Europe. "Même si la protection contre les cas graves de la maladie reste haute durant six mois, un déclin dans son efficacité contre les cas symptomatiques au cours du temps et de l'émergence de variants est attendu", ont précisé les deux firmes dans un communiqué publié ce vendredi.